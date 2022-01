Tragico incidente nella notte in Campania | muore 16enne

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Drammaa Benevento,. Era in sella al suo scooter in compagnia di un amico e percorrevano il viadotto delle Streghe, nei pressi dello stadio ‘Vigorito’, quando per cause ancora in fase di accertamento il giovanissimo ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato al suolo battendo violentemente la testa sull’asfalto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.