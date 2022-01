Traffico Roma del 16-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno prudenza per un incidente segnalato sul grande raccordo anulare prima dello svincolo della via del Mare in carreggiata interna con cuiè scorrevole in queste ore ricordiamo le divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in autostrada dalle 9 alle 22 per lavori su via della Nocetta in un tratto si viaggia in carreggiata ridotta con senso unico alternato a cessate esigenze per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito.se mente.it Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità