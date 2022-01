Tante emozioni ma reti inviolate in Atalanta-Inter (Di domenica 16 gennaio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Termina con un pareggio, giusto, per 0-0, il big match tra Atalanta e Inter. La squadra di Inzaghi fermata dunque dopo otto vittorie consecutive in campionato. La prima occasione è per gli ospiti, con Dzeko che di testa mette largo da buona posizione dopo aver raccolto un cross dalla destra di Brozovic. Al 26? Calhanoglu recupera palla e serve in area Sanchez che calcia a botta sicura ma Musso è superlativo nella deviazione in corner. Termina senza reti un primo tempo comunque gradevole. In apertura di ripresa, Pessina si divora l'1-0 a tu per tu con Handanovic, con il portiere sloveno che respinge in corner un destro ravvicinato del centrocampista ben smarcato in area da Pasalic. Gli uomini di Inzaghi si rivedono al 14? quando Dzeko impegna Musso che respinge la botta centrale del bosniaco con un bagher ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Termina con un pareggio, giusto, per 0-0, il big match tra. La squadra di Inzaghi fermata dunque dopo otto vittorie consecutive in campionato. La prima occasione è per gli ospiti, con Dzeko che di testa mette largo da buona posizione dopo aver raccolto un cross dalla destra di Brozovic. Al 26? Calhanoglu recupera palla e serve in area Sanchez che calcia a botta sicura ma Musso è superlativo nella deviazione in corner. Termina senzaun primo tempo comunque gradevole. In apertura di ripresa, Pessina si divora l'1-0 a tu per tu con Handanovic, con il portiere sloveno che respinge in corner un destro ravvicinato del centrocampista ben smarcato in area da Pasalic. Gli uomini di Inzaghi si rivedono al 14? quando Dzeko impegna Musso che respinge la botta centrale del bosniaco con un bagher ...

