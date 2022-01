Super green pass | Cateno De Luca occupa il molo per protesta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il sindaco di MessinaDe, non avendo ricevuto risposta da parte del governo Draghi in merito alla richiesta di una proroga dell’obbligo delsui trasporti,la Rada San Francesco per. “Serve una norma transitoria, che tenga conto anche della tempistica dei protocolli sanitari tra il primo vaccino e il richiamo, e il completamento il Mattino di Sicilia.

VittorioSgarbi : Aeroporto di Fiumicino: seduto a destra puoi bere il tuo caffè con il "Green Pass"; a sinistra, a soli 2 metri, app… - Agenzia_Ansa : È stata sospesa la professoressa della scuola media di Modena che si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2… - fattoquotidiano : Modena, professoressa senza super Green pass non indossa la mascherina Ffp2: gli alunni escono dall'aula, lei viene… - gica78r : Una cosa non mi torna del caso #Djokovic: se è recentemente risultato positivo al SARS-CoV-2, tecnicamente è un 'gu… - Alicestremicia : RT @AntonelloAng: Da 'abbraccia un cinese' ad 'abbraccia un positivo con carica virale' è stato un attimo. Grazie Super Green Pass.

"Lo Stato ci ha posto sotto sequestro violando il principio di continuità territoriale! Sì alPass per prendere i traghetti ma con gradualità. Io da Villa San Giovanni vado in tutta Europa senzapass. Dalla Sicilia rimango in Sicilia e dall'Italia non posso andare in ...All'entrata la coppia viene accolta da un'ostetrica che chiede ilpass regolarmente esibito. Successivamente secondo quanto racconta la coppia viene chiesto anche un tampone molecolare, ...Sul caso di Alessia Nappi, la 25enne incinta di 5 settimane – vaccinata contro il Covid e con super Green pass – che è stata respinta dal pronto soccorso della clinica ostetrica di Sassari con dolori ...Almeno 12mila tra medici e infermieri sono positivi: per almeno una settimana non possono lavorare. Detta in altri termini: ogni giorno 1.800 operatori sanitari scoprono di essere infetti e devono las ...