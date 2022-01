“Sono io la docente più giovane d’Italia”: Adele a 18 anni in cattedra grazie alla MAD (Di domenica 16 gennaio 2022) Adele Federico, di Scafati, in provincia di Salerno, è lei la docente più giovane del Paese. Nata il primo marzo 2003, diplomata a giugno 2021 all'I.S. Cesaro Vesevus di Torre Annunziata con votazione 100/100esimi, oggi Adele insegna in provincia di Udine. "La mia passione è stata sempre lo studio, e sin da piccola ho sempre sperato di poter insegnare", racconta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 gennaio 2022)Federico, di Scafati, in provincia di Salerno, è lei lapiùdel Paese. Nata il primo marzo 2003, diplomata a giugno 2021 all'I.S. Cesaro Vesevus di Torre Annunziata con votazione 100/100esimi, oggiinsegna in provincia di Udine. "La mia passione è stata sempre lo studio, e sin da piccola ho sempre sperato di poter insegnare", racconta. L'articolo .

