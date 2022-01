Si danno appuntamento in 200 per una rissa ma ad aspettarli trovano i carabinieri (Di domenica 16 gennaio 2022) È di due feriti il bilancio di uno scontro tra due fazioni di giovanissimi alle porte di Torino, e, se non fosse stato per l'intervento dei carabinieri di Moncalieri, sarebbe avvenuta una vera e propria guerriglia. I due gruppi... Leggi su today (Di domenica 16 gennaio 2022) È di due feriti il bilancio di uno scontro tra due fazioni di giovanissimi alle porte di Torino, e, se non fosse stato per l'intervento deidi Moncalieri, sarebbe avvenuta una vera e propria guerriglia. I due gruppi...

