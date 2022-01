Samp, colpo dal Milan! In arrivo l’attaccante (Di domenica 16 gennaio 2022) Con il quasi fatto ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata, tra le prime richieste del tecnico ex Milan e Torino c’è l’esterno del Milan Samu Castillejo, in scadenza di contratto e ormai fuori dal progetto rossonero. Castillejo Sampdoria GiampaoloCome riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, Giampaolo ne apprezza le caratteristiche e lo ha dimostrato nei pochi mesi vissuti al Milan. Da capire ora la volontà del giocatore che, fino ad ora, ha sempre rispedito al mittente le offerte arrivate. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Con il quasi fatto ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata, tra le prime richieste del tecnico ex Milan e Torino c’è l’esterno del Milan Samu Castillejo, in scadenza di contratto e ormai fuori dal progetto rossonero. Castillejodoria GiampaoloCome riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, Giampaolo ne apprezza le caratteristiche e lo ha dimostrato nei pochi mesi vissuti al Milan. Da capire ora la volontà del giocatore che, fino ad ora, ha sempre rispedito al mittente le offerte arrivate. Francesco Scanu

