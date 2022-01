Roma-Cagliari stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) La Roma di José Mourinho ospita questa sera, alle ore 18, il Cagliari di Mazzarri nella sfida valida per la 22esima giornata della Serie A 2021/2022. Momento opposto per le due squadre, con i sardi che arrivano da due belle vittorie contro Sampdoria e Bologna mentre i giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus e sono sempre più lontani dalla zona Champions. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Ladi José Mourinho ospita questa sera, alle ore 18, ildi Mazzarri nella sfida valida per la 22esima giornata della. Momento opposto per le due squadre, con i sardi che arrivano da due belle vittorie contro Sampdoria e Bologna mentre i giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus e sono sempre più lontani dalla zona Champions. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. SportFace.

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - ItalianAirForce : Un Falcon 50 dell’#AeronauticaMilitare è decollato ieri sera da Cagliari per effettuare il… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - adehimselfff : * Italian Serie A - Sassuolo vs Verona (12:30) - Venezia vs Empoli (15:00) - AS Roma vs Cagliari (18:00) - Atalanta vs Inter (20:45) - Quellidelsito : RT @CagliariNews24: #Cagliari, ieri la partenza verso Roma: si va verso il 4-4-1-1? -