Programmi TV di stasera, domenica 16 gennaio 2022. Bonolis e Laurenti in ‘Avanti un Altro’… pure di sera! (Di domenica 16 gennaio 2022) Paolo Bonolis e Luca Laurenti Rai1, ore 21.25: La Sposa - Novità Fiction del 2022, di Giacomo Campiotti, con Serena Rossi, Giorgioi Marchesi e Maurizio Donadoni. Prodotta in Italia. Prima puntata: Calabria, fine anni ‘60. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici e alla speranza di rincontrare il suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio. Maria, però, scopre che suo marito non sarà Vittorio ma suo nipote, Italo, che la rifiuta quando lei arriva al Nord, ancora troppo sconvolto dalla scomparsa nel nulla della moglie Giorgia. Rai2, ore 21.00: The Rookie – 1^ TV 4×02 Cinque minuti: Tim viene promosso sergente. Ad Harper viene affidata una nuova recluta. ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 gennaio 2022) Paoloe LucaRai1, ore 21.25: La Sposa - Novità Fiction del, di Giacomo Campiotti, con Serena Rossi, Giorgioi Marchesi e Maurizio Donadoni. Prodotta in Italia. Prima puntata: Calabria, fine anni ‘60. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici e alla speranza di rincontrare il suo primo amore, Antonio, partito per il Belgio. Maria, però, scopre che suo marito non sarà Vittorio ma suo nipote, Italo, che la rifiuta quando lei arriva al Nord, ancora troppo sconvolto dalla scomparsa nel nulla della moglie Giorgia. Rai2, ore 21.00: The Rookie – 1^ TV 4×02 Cinque minuti: Tim viene promosso sergente. Ad Harper viene affidata una nuova recluta. ...

