MOVIOLA – Sassuolo-Verona, gol di Caprari confermato dal Var: niente mani di Barak (Di domenica 16 gennaio 2022) Episodio da MOVIOLA in Sassuolo-Verona. Dopo il gol annullato a Gunter per fuorigioco, c’è la rete di Caprari che stavolta viene confermata dal Var. Ma ci sono tante proteste dei neroverdi perché Barak, che serve l’assist, sembra toccarla con le mani prima di passarla al compagno. Prontera convalida e la decisione viene confermata: il tocco sembra esserci, però involontario su un rimpallo e con il braccio attaccato al corpo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Episodio dain. Dopo il gol annullato a Gunter per fuorigioco, c’è la rete diche stavolta viene confermata dal Var. Ma ci sono tante proteste dei neroverdi perché, che serve l’assist, sembra toccarla con leprima di passarla al compagno. Prontera convalida e la decisione viene confermata: il tocco sembra esserci, però involontario su un rimpallo e con il braccio attaccato al corpo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SassuoloVerona, proteste sul gol di #Caprari: il #Var non interviene - infoitsport : Moviola Sassuolo Hellas Verona: l’episodio chiave del match - infoitsport : Sassuolo Hellas Verona LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - PietroTrotta3 : Milan Femminile, la moviola dei giornali: «Pesano le decisioni dell’arbitro» : - imlend : RT @FedericoSaltato: Sono le 17.21 ed ho ancora in TL la moviola minuto per minuto di Venezia-Milan Ma ricordiamo che: - sono avanti anni… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sassuolo Sassuolo Hellas Verona 0 - 0 LIVE: gol annullato a Gunter ... il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Mapei, Sassuolo e Hellas Verona si affrontano ...

Moviola Sassuolo Hellas Verona: l'episodio chiave del match ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sassuolo Hellas Verona L'episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Hellas Verona, valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Prontera. L'EPISODIO ...

Moviola Sassuolo Hellas Verona: l’episodio chiave del match Calcio News 24 MOVIOLA – Sassuolo-Verona, gol di Caprari confermato dal Var: niente mani di Barak Episodio da moviola in Sassuolo-Verona. Dopo il gol annullato a Gunter per fuorigioco, c’è la rete di Caprari che stavolta viene confermata dal Var. Ma ci sono tante proteste dei neroverdi perché ...

Sassuolo, Carnevali: “Fiero dei nostri giovani, Boga? lo rimpiazzeremo” (Sportface.it) Ascolta la versione audio dell'articolo. L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sassuolo Hellas Verona. L’episodio chiave della ...

... il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Mapei,e Hellas Verona si affrontano ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22:Hellas Verona L'episodio chiave delladel match trae Hellas Verona, valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Prontera. L'EPISODIO ...Episodio da moviola in Sassuolo-Verona. Dopo il gol annullato a Gunter per fuorigioco, c’è la rete di Caprari che stavolta viene confermata dal Var. Ma ci sono tante proteste dei neroverdi perché ...(Sportface.it) Ascolta la versione audio dell'articolo. L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sassuolo Hellas Verona. L’episodio chiave della ...