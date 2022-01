Microsoft Teams e l’idea utile: con la nuova versione trasformi il cellulare in un walkie talkie (Di domenica 16 gennaio 2022) Microsoft ha deciso di migliorare ancora di più Teams con un aggiornamento strepitoso. La novità? I nostri dispositivi potranno diventare dei veri e propri walkie talkie. Teams viene reso ancora più funzionale grazie a questo nuovo aggiornamento – Androiditaly.comPer via del Covid-19, sappiamo molto bene come le aziende abbiano voluto correre ai ripari: c’è chi ha approcciato lo smart working in modo tale da stare al sicuro il più possibile, ma ci sono anche coloro che sperano di tornare a lavorare in presenza. Microsoft, che ha voluto accogliere richieste del genere, ha deciso di dare l’opportunità a queste aziende di provare una sua nuova funzionalità – presso un servizio che qualcuno di noi avrà sicuramente utilizzato almeno una volta – che ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)ha deciso di migliorare ancora di piùcon un aggiornamento strepitoso. La novità? I nostri dispositivi potranno diventare dei veri e propriviene reso ancora più funzionale grazie a questo nuovo aggiornamento – Androiditaly.comPer via del Covid-19, sappiamo molto bene come le aziende abbiano voluto correre ai ripari: c’è chi ha approcciato lo smart working in modo tale da stare al sicuro il più possibile, ma ci sono anche coloro che sperano di tornare a lavorare in presenza., che ha voluto accogliere richieste del genere, ha deciso di dare l’opportunità a queste aziende di provare una suafunzionalità – presso un servizio che qualcuno di noi avrà sicuramente utilizzato almeno una volta – che ...

