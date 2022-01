Koulibaly è guarito dal Covid-19!

(Di domenica 16 gennaio 2022) Buone notizie dal ritiro del Senegal: Kalidouè finalmente risultato negativo al-19. Il difensore del Napoli, insieme a Edouard Mendy (portiere del Chelsea) e Fode Ballo-Touré (terzino del Milan), torna così a disposizione della sua Nazionale, con cui non ha ancora disputato nemmeno un minuto. FOTO: Getty –Senegal Prove di disgelo, dunque, dopo le parole dello stessodi qualche giorno fa, che ora potrà dare il suo contributo per provare a portare il Senegal quanto più avanti possibile nella competizione.

... il calciatore del Milan è ormaie potrà regolarmente tornare a disposizione del proprio commissario tecnico. Insieme a Ballo - Touré anche il napoletanoed il mediano del PSG Gana ...Dopo Mario Rui , anche Piotr Zielinski èdal Covid - 19. Il centrocampista polacco ha ... Attualmente l'unico calciatore della rosa azzurra positivo è Kalidou, ancora in isolamento in ...Ottime notizie in casa Senegal. Dopo le tensioni dei giorni scorsi che hanno coinvolto anche Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli, insieme a Edouard ...Secondo quanto riportato dalla GFM, i tre calciatori sono finalmente guariti e sono tornati ad allenarsi al campo di allenamento, anche se a parte ...