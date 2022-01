Incendi a quattro ruote: la statistica assolve l’elettrica, ma… (Di domenica 16 gennaio 2022) Gli Incendi che coinvolgono l’auto elettrica fanno discutere l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Ma i veicoli a batteria sono più pericolosi degli altri da questo punto di vista? Per la statistica, no. Il sito americano AutoInsuranceEZ ha raccolto i dati degli enti nazionali statunitensi e delle case costruttrici, scoprendo che le BEV hanno Leggi su periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Gliche coinvolgono l’auto elettrica fanno discutere l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Ma i veicoli a batteria sono più pericolosi degli altri da questo punto di vista? Per la, no. Il sito americano AutoInsuranceEZ ha raccolto i dati degli enti nazionali statunitensi e delle case costruttrici, scoprendo che le BEV hanno

Advertising

live_palermo : Palermo, tre incendi in 48 ore dallo Zen a Bonagia: bruciati quattro mezzi - telodogratis : Palermo, tre incendi in 48 ore dallo Zen a Bonagia: bruciati quattro mezzi - TargatoCN : Quattro incendi boschivi in poche ore: grande sforzo di Aib e Vigili del fuoco - ilnazionaleit : Quattro incendi boschivi in poche ore: grande sforzo di Aib e Vigili del fuoco - Carlino_Forli : Incendi e calamità: quattro milioni per i boschi -