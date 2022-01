Highlights e gol Sassuolo-Verona 2-4 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di2-4, match valido per la ventiduesima giornata di. Al Mapei Stadium festival del gol e delle emozioni: Caparari la sblocca, raddoppio Barak. Accorcia Scamacca, poi ancora Barak stavolta su rigore, quindi la riapre Defrel e la chiude ancora una volta Barak protagonista di una giornata campale. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

A segnare la terza rete neroverde fu Hamed Traorè , prima deldel definitivo 3 - 2, ancora firmato Zaccagni . Ecco glidi quella gara: Sassuolo - Hellas Verona in tv Sassuolo - ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Mapei, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Verona 2-4, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium festival del gol e delle emozioni: Caparari la sblocca, rad ...Nella 22ª giornata del Campionato di Serie A, il Sassuolo di Alessio Dionisi si appresta a ospitare l'Hellas Verona di Igor Tudor.