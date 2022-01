Gol e polemiche, il difensore della Lazio piace a Gasperini (Di domenica 16 gennaio 2022) Gol e polemiche. Durante la sfida andata in scena nella giornata di ieri tra Lazio e Salernitana, Manuel Lazzari è finalmente tornato al gol, ma nonostante questo non sono mancate le polemiche. Lazzari Lazio polemicheSubito dopo la rete del 3-0, come scritto da Il Messaggero, il calciatore ha gettato la maglia verso il suo tecnico Maurizio Sarri lasciando spazio ad alcune riflessioni. L’ex Spal ha mercato, ma le opzioni Bologna e Torino non scaldano del tutto il cuore dell’esterno italiano, mentre resta viva l’ipotesi Atalanta. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Gol e. Durante la sfida andata in scena nella giornata di ieri trae Salernitana, Manuel Lazzari è finalmente tornato al gol, ma nonostante questo non sono mancate le. LazzariSubito dopo la rete del 3-0, come scritto da Il Messaggero, il calciatore ha gettato la maglia verso il suo tecnico Maurizio Sarri lasciando spazio ad alcune riflessioni. L’ex Spal ha mercato, ma le opzioni Bologna e Torino non scaldano del tutto il cuore dell’esterno italiano, mentre resta viva l’ipotesi Atalanta. Matteo Brignone

Advertising

MPAPA090 : RT @Gimax38: #Dybala ieri ha sbagliato nel non esultare dopo il gol e nel dare in pasto ai mass media dichiarazioni polemiche che non servi… - Cicciobello08 : RT @FrascadoreMatte: #Immobile: “Polemiche? Non ho bisogno di rispondere. Ho vinto l’Europeo, la scarpa d’oro, 140 gol in Serie A con la #L… - aquilarandagia3 : RT @FrascadoreMatte: #Immobile: “Polemiche? Non ho bisogno di rispondere. Ho vinto l’Europeo, la scarpa d’oro, 140 gol in Serie A con la #L… - Gimax38 : #Dybala ieri ha sbagliato nel non esultare dopo il gol e nel dare in pasto ai mass media dichiarazioni polemiche ch… - amsicora27 : RT @FrascadoreMatte: #Immobile: “Polemiche? Non ho bisogno di rispondere. Ho vinto l’Europeo, la scarpa d’oro, 140 gol in Serie A con la #L… -