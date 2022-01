Gf Vip 6 | Alessandro Basciano sbrocca con Sophie Codegoni | “Secondo te ho bisogno di te? Non fare la fig* | fuori ho la fila!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Relazione al capolinea tra? I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 e all’inizio il feeling sembrava essere alle stelle. Nelle ultime ore però, qualcosa sembra essere cambiato. I due infatti si sono resi protagonisti di un duro scontro.in particolare, si è scagliato senza peli sulla lingua contro l’ex corteggiatrice, lasciando intendere di voler chiudere definitivamente i rapporti: Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a checon una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente. Ciao, Ma sti cazz*, ciao! Mate hodi te? Ti ho conosciuta non mi va più e fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Ciao, che ti ...