Droga, il maestro e l'allievo: 60enne e 27enne trovati con coca e 46mila euro in casa (Di domenica 16 gennaio 2022) Droga a Roma. Una coppia particolare, un 60enne e un 27enne disoccupati ma complici in affari illeciti. Nella loro abitazione, che fungeva da casa base, i militari hanno rinvenuto ingenti quantità di Droga e somme molto alte di denaro. Gli affari sembravano andare bene. Finché non li hanno pizzicati i Carabinieri. Leggi anche: Roma, alla guida carichi di Droga: fermati tentano una fuga disperata Colleghi in affari per la Droga E' accaduto nella giornata di ieri, nel pomeriggio. Esattamente in via Battistini all'angolo con via San Michele Papa, i Carabinieri hanno arrestato due romani di 27 e 60 anni. Entrambi disoccupati e con precedenti, bloccati subito dopo aver ceduto dello stupefacente ad un cliente. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari i militari ...

