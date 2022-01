Dormitorio di frontiera | crocevia di storie di emarginazione e di solidarietà

(Di domenica 16 gennaio 2022) di Clemente Ultimo Tracciare un bilancio del primo mese di attività delallestito nei locali della parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa: questa idea, apparentemente semplice, si è trovata ben presto a fare i conti con una realtà decisamente più complessa – e drammatica – di quella che ognuno potrebbe immaginare limitandosi alla lettura di resoconti di inaugurazioni e di qualche polemica, corollario inevitabile di qualsiasi iniziativa di simile portata. Ebbene sì, sarebbe semplice snocciolare qualche numero sui posti letto disponibili, su quanti ospiti frequentano più o meno regolarmente la struttura – e lo si farà -, ma questo certamente non è sufficiente a descrivere efficacemente la complessa realtà di unsorto per affrontare nel miglior modo possibile l’emergenza freddo, assicurando un ricovero notturno, un pasto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dormitorio frontiera

Cronache Salerno

'Territorio di', 'comunità'. Nell'immaginario di tutti, napoletani e non, Scampia è il cuore della malavita, dello spaccio di droga nelle piazze desolate. Ma l'immaginario dei ...Un gigantesco magazzino trasformato dalle autorità di Minsk in unper migranti. Siamo vicino al valico didi Bruzgi tra la Bielorussia e la Polonia . Centinaia di persone, bloccate per settimane in campi di fortuna dopo aver tentato di ...Per ogni mese dell'anno abbiamo raccolto una pratica esemplare che abbiamo raccontato nel 2021. Una compilation che restituisce la capacità di innovazione del nostro Mezzogiorno che con il progetto Vi ...