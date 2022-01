Djokovic, udienza terminata: attesa per il verdetto. Il serbo inserito nel programma degli Australian Open (Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte federale Australiana, chiamata ad esprimersi sull'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto, si è aggiornata in vista della sentenza che dovrebbe arrivare in giornata, comunque ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte federalea, chiamata ad esprimersi sull'appello di Novakcontro il ritiro del visto, si è aggiornata in vista della sentenza che dovrebbe arrivare in giornata, comunque ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Novak Djokovic è nell'ufficio dei suoi legali a Melbourne per l'udienza finale online davanti alla Corte federale a… - Agenzia_Ansa : E' in corso l'udienza online della Corte federale dell'Australia sull'eventuale espulsione di Djokovic. La Corte pe… - borghi_claudio : Quindi #Djokovic vince in tribunale (leggere resoconto udienza by @biancavschiller ) e per stizza lo arrestano? ?? B… - RobertoRenga : RT @Corriere: Djokovic-Australia, udienza finita Attesa la sentenza in Corte federale - SoniaSamoggia : RT @Open_gol: Finita l'udienza sul ricorso di Djokovic: attesa l'udienza in mattinata -