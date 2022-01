Calcio: Zanetti 'Gara dai due volti, Nani giocatore di qualità' (Di domenica 16 gennaio 2022) "Nel secondo tempo visto lo spirito che serve per centrare la salvezza" VENEZIA - "E' stata una partita strana. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto e sono molto deluso, mentre nel secondo tempo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) "Nel secondo tempo visto lo spirito che serve per centrare la salvezza" VENEZIA - "E' stata una partita strana. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto e sono molto deluso, mentre nel secondo tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zanetti Calcio: Zanetti 'Gara dai due volti, Nani giocatore di qualità' Questo il commento di Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, dopo il pareggio (1 - 1) casalingo ottenuto in rimonta contro l'Empoli. Il tecnico dei lagunari chiude parlando di Nani, oggi all'esordio ...

Venezia - Empoli 1 - 1: Okereke risponde a Zurkowski La svolta però c'è al 71 quando Zanetti si gioca la carta Nani, nonostante un unico allenamento con i compagni. Bene, l'esterno portoghese, appena arrivato dall'Orlando, ci mette meno di due minuti ...

Calcio: Zanetti "Gara dai due volti, Nani giocatore di qualità" Il Giornale d'Italia Nani esordisce (di nuovo) col Venezia: primo assist dopo 90 secondi Subito assist all'esordio col Venezia per Nani: la dinamica del gol segnato da Okereke Ci ha messo 90 secondi ha rendersi protagonista. Entra Nani e la partita del Venezia cambia, pareggio per la squa ...

Empoli-Venezia 1-1: Un pari firmato da Zurkowski e Okereke che ha frenato l’Empoli nella corsa alle zone nobili, mentre ha aiutato il Venezia arrivato infatti decimato dal Coronavirus: quattro titolari ...

