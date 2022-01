Auto in testacoda travolge una 17enne, gravissima (Di domenica 16 gennaio 2022) Una ragazza di 17 anni è stata travolta da un'Auto la notte scorsa fuori da un bar a Trenzano, nel Bresciano, ed è ricoverata agli Spedali Civili in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Una ragazza di 17 anni è stata travolta da un'la notte scorsa fuori da un bar a Trenzano, nel Bresciano, ed è ricoverata agli Spedali Civili in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito la ...

Secondo quanto ricostruito la giovane è stata schiacciata contro un muro da una vettura il cui conducente ha cercato di effettuare un testacoda perdendo però il controllo dell'auto che ha investito ...

Ha tentato un parcheggio sportivo, un testacoda nel pieno centro del paese. Ma ha perso il controllo dell'auto e ha investito una 17enne che ora si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Civile di Brescia.

Grave incidente nella notte a Trenzano, in provincia di Brescia. Un automobilista ha cercato di parcheggiare la sua vettura con uno spericolato testacoda, ma ha travolto una ragazza 17enne: la giovane ...

Una ragazza di 17 anni è stata travolta da un'auto la notte scorsa fuori da un bar a Trenzano, nel Bresciano, ed è ricoverata agli Spedali Civili in prognosi riservata.

