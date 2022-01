Australian Open 2022, Salvatore Caruso prende il posto di Djokovic nel main draw (Di domenica 16 gennaio 2022) Novak Djokovic perde il ricorso e non giocherà gli Australian Open 2022. A prendere il posto del numero uno al mondo nel main draw sarà un azzurro, Salvatore Caruso, indicato ieri come terzo lucky loser che nel primo turno sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic. Saranno dunque dieci gli italiani presenti in tabellone. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Novakperde il ricorso e non giocherà gli. Are ildel numero uno al mondo nelsarà un azzurro,, indicato ieri come terzo lucky loser che nel primo turno sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic. Saranno dunque dieci gli italiani presenti in tabellone. SportFace.

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tennista numero 1 al mondo è stato espulso dall'Australia… - rtl1025 : ?? 'L'#AustralianOpen è molto più importante di qualunque giocatore'. Sono le parole di Rafa #Nadal sulla situazione… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - el__cantero : RT @pierpi13: era ora! Novak Djokovic ha appena perso il ricorso ed è stato espulso con effetto immediato. Niente Australian Open. Per una… - marcomazz : Djokovic: 'Sono estremamente deluso dalla sentenza... il che significa che non posso rimanere in Australia e partec… -