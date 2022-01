“Addio al Green pass”, è ufficiale: la notizia è arrivata in queste ore (Di domenica 16 gennaio 2022) L'obbligo di certificato vaccinale sarà eliminato dalle norme decise dal governo inglese contro il Covid a fine mese, riportano i media britannici. L’obbligo introdotto un mese fa per gli ingressi alle discoteche e agli eventi di massa avrà vita breve: potrebbe essere abolito già il 26 gennaio, quando saranno riviste le misure anti-Covid. Nel governo di Boris Johnson, al centro del ciclone per i party proibiti avvenuti nei giorni del lockdown duro, il provvedimento non è mai piaciuto, tanto che lo stesso ministro della Sanità, Sajid Javid, aveva espresso insofferenza come molti deputati conservatori. Nel cosiddetto piano B per contrastare la variante Omicron ci sarebbe anche l'abbandono dell’indicazione allo smart working mentre resisterebbe l’obbligo di mascherine per i luoghi al chiuso. Secondo gli esperti in Uk il picco Omicron ha iniziato la discesa, e Scozia e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) L'obbligo di certificato vaccinale sarà eliminato dalle norme decise dal governo inglese contro il Covid a fine mese, riportano i media britannici. L’obbligo introdotto un mese fa per gli ingressi alle discoteche e agli eventi di massa avrà vita breve: potrebbe essere abolito già il 26 gennaio, quando saranno riviste le misure anti-Covid. Nel governo di Boris Johnson, al centro del ciclone per i party proibiti avvenuti nei giorni del lockdown duro, il provvedimento non è mai piaciuto, tanto che lo stesso ministro della Sanità, Sajid Javid, aveva espresso insofferenza come molti deputati conservatori. Nel cosiddetto piano B per contrastare la variante Omicron ci sarebbe anche l'abbandono dell’indicazione allo smart working mentre resisterebbe l’obbligo di mascherine per i luoghi al chiuso. Secondo gli esperti in Uk il picco Omicron ha iniziato la discesa, e Scozia e ...

