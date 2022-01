SUL DOTT. BISCARDI – LETTERA APERTA A CESARE SACCHETTI (Di sabato 15 gennaio 2022) Ciao SACCHETTI, non ci conosciamo ma ti do del ‘tu’ perché vorrei entrare in “modalità empatia” con te, sebbene abbia appreso di essere un ‘beagle’ della controinformazione che opera depistaggi, cioè psyop, perché hai deciso di dire questo in maniera apodittica bei confronti di chi non accetta acriticamente quello che scrivi. Ho cercato di mettermi … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Ciao, non ci conosciamo ma ti do del ‘tu’ perché vorrei entrare in “modalità empatia” con te, sebbene abbia appreso di essere un ‘beagle’ della controinformazione che opera depistaggi, cioè psyop, perché hai deciso di dire questo in maniera apodittica bei confronti di chi non accetta acriticamente quello che scrivi. Ho cercato di mettermi … proviene da Database Italia.

Advertising

BAGMAR6 : RT @AvvErich: ?esposto depositato dal comitato cura domiciliare presso le Procure di Roma e Bergamo per chiedere di far luce sul mancato co… - ugolimanici : @LiciaRonzulli Faccia lo stesso post per il Dott. Biscardi, è morto anche lui, è un essere umano anche lui. O le in… - Dott_Rigillo : @AlfredoPedulla @Spazio_J Secondo me, si sta solo montando un film che mai arriverà sul grande schermo. Che senso a… - LeonardoLeona10 : @PieroGhostB00st @vengodasaturno @PerainoDiego @GiuseppeConteIT ...prof. dott. ing. arch., legga anche la sentenza… - TheStarAvenger : LA VERITA' SUL DOTT. FAUCI LA TESTIMONIANZA DELLA DOTT. #MIKOVITS RIVELA FATTI AGGHIACCIANTI SUI VIRUS #HIV E… -