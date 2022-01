Salernitana-Lazio: le scelte di Colantuono e Sarri! (Di sabato 15 gennaio 2022) Prosegue allo stadio Arechi il sabato della 22ª giornata della Serie A 2021/22, i padroni di casa della Salernitana ospitano la Lazio a partire dalle ore 18: di seguito, dunque, le scelte dei due mister, Colantuono e Sarri, relativamente alle formazioni ufficiali. Salernitana vittoriosa a VeronaSalernitana (4-4-2): Belec; Delli Carri, Ranieri, Veseli, Kechrida; Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli. All.: Colantuono. Lazio contro l’EmpoliLazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Prosegue allo stadio Arechi il sabato della 22ª giornata della Serie A 2021/22, i padroni di casa dellaospitano laa partire dalle ore 18: di seguito, dunque, ledei due mister,e Sarri, relativamente alle formazioni ufficiali.vittoriosa a Verona(4-4-2): Belec; Delli Carri, Ranieri, Veseli, Kechrida; Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli. All.:contro l’Empoli(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. VINCENZO BONIELLO

