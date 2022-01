Rifiuti in Tunisia, la Sra alla Regione: “Il rientro non può essere a nostre spese” (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“La Regione Campania pretende che la Sra si faccia carico economico della ripresa di 212 container giacenti presso il porto di Sousse in Tunisia e del corretto riutilizzo o smaltimento dei Rifiuti negli stessi contenuti. La Sra ritiene illegittime tali le pretese”. E’ quanto precisa in una lunga nota il legale della società di stoccaggio di Rifiuti con sede a Polla (Salerno) coinvolta nella querelle al centro di un caso diplomatico tra Italia e Tunisia e che risale all’estate 2020 quando le dogane tunisine scoprirono nel porto di Sousse la presenza di Rifiuti domestici provenienti dall’Italia, la cui esportazione e’ vietata dalla legislazione tunisina e dalle convenzioni internazionali, ma che vennero presentati amministrativamente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“LaCampania pretende che la Sra si faccia carico economico della ripresa di 212 container giacenti presso il porto di Sousse ine del corretto riutilizzo o smaltimento deinegli stessi contenuti. La Sra ritiene illegittime tali le pretese”. E’ quanto precisa in una lunga nota il legale della società di stoccaggio dicon sede a Polla (Salerno) coinvolta nella querelle al centro di un caso diplomatico tra Italia ee che risale all’estate 2020 quando le dogane tunisine scoprirono nel porto di Sousse la presenza didomestici provenienti dall’Italia, la cui esportazione e’ vietata dlegislazione tunisina e dalle convenzioni internazionali, ma che vennero presentati amministrativamente ...

