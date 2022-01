Quirinale | Cuperlo | ' Berlusconi non decoroso | non sacrificare Draghi e Mattarella'

(Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "La figura diè una presenza che ha inquinato la democrazia, la sua candidatura è una provocazione sul piano politico, inverosimile per il decoro repubblicano". Lo ha detto Giannialla riunione di gruppi e Direzione Pd sul. "è responsabile di una profonda lesione della nostra democrazia, con il conflitto di interessi fino alle collusioni con la mafia", ha spiegato il dirigente Pd sottolineando che searrivasse al Colle "un minuto dopo non ci sarà più il governo". Secondo, tra l'altro, "non bisognale figure più rappresentative sul piano interno e internazionale, evitare fughe in avanti. Se dicibis lo recluti, con l'eterogenesi dei fini".

