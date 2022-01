Primo trapianto con un cuore di maiale, il paziente aveva accoltellato e paralizzato un uomo (Di sabato 15 gennaio 2022) L'americano che ha ricevuto il cuore di un maiale nel Primo trapianto al mondo di questo genere, 34 anni fa ha pugnalato un uomo lasciandolo paralizzato. Lo ha rivelato la famiglia della vittima al ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) L'americano che ha ricevuto ildi unnelal mondo di questo genere, 34 anni fa ha pugnalato unlasciandolo. Lo ha rivelato la famiglia della vittima al ...

