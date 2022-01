Pd, Lotti mette fine all’autosospensione per il caso Palamara: “La mia posizione è stata strumentalizzata dai media” (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo l’autosospensione è arrivato anche l’autoreintegro nelle attività del partito per Luca Lotti, deputato del Pd che aveva deciso di autoimporsi uno stop il 14 giugno 2019 dopo il proprio coinvolgimento nella questione che vede imputato l’ex consigliere del Csm, Luca Palamara. La ripresa delle attività è coincisa con la direzione congiunta dei Dem coi gruppi di Camera e Senato: “Da quel giorno non ho più partecipato alle attività del mio partito (riunioni, assemblee e direzioni) ma ho comunque continuato a fare il mio lavoro quotidiano di parlamentare, a fare politica in Aula, a lavorare nel gruppo della Camera e con i territori che mi hanno eletto in un collegio uninominale”, ha spiegato sul suo profilo Facebook il parlamentare toscano. “Scrivo tutto ciò perché in questi primi giorni dell’anno abbiamo letto di tutto: interviste su presunte malattie, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo l’autosospensione è arrivato anche l’autoreintegro nelle attività del partito per Luca, deputato del Pd che aveva deciso di autoimporsi uno stop il 14 giugno 2019 dopo il proprio coinvolgimento nella questione che vede imputato l’ex consigliere del Csm, Luca. La ripresa delle attività è coincisa con la direzione congiunta dei Dem coi gruppi di Camera e Senato: “Da quel giorno non ho più partecipato alle attività del mio partito (riunioni, assemblee e direzioni) ma ho comunque continuato a fare il mio lavoro quotidiano di parlamentare, a fare politica in Aula, a lavorare nel gruppo della Camera e con i territori che mi hanno eletto in un collegio uninominale”, ha spiegato sul suo profilo Facebook il parlamentare toscano. “Scrivo tutto ciò perché in questi primi giorni dell’anno abbiamo letto di tutto: interviste su presunte malattie, ...

