Pagelle Sampdoria Torino | TOP e FLOP al termine del match – VOTI dopo il primo tempo

Advertising

SampNews24 : #SampdoriaTorino 0-0 LIVE: tutto pronto al Ferraris - 17su24 : @Nai1926_ @80AirasoR80 @D10sAndrea @Danila0909 @ParticipioPart @Brigate_Azzurre @NapoliBrasile @frankneapolitan… - infoitsport : Pagelle Napoli Sampdoria: TOP e FLOP del match - VOTI - NapoliCalciogol : Napoli-Sampdoria, le pagelle: Petagna man of the match. Male tutto l'attacco blucerchiato - Fantacalciok : Pagelle Napoli – Sampdoria 1-0: highlights e voti fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria

Nessun cambio rispetto al match contro laneppure a centrocampo, dove agiscono Demme e Lobotka, e in attacco con Politano, Mertens ed Elmas alle spalle di Petagna. Italiano s'affida al ...Ledi 100 100 Napoli. SPALLETTI: 5 " Approccio non convincente come avviene un po' per ... DEMME: 5 " Meno lucido rispetto allae qualche difficoltà di troppo nel trovare i compagni ...In mezzo al campo Rincon vince il ballottaggio con Ekdal, dopo l’ottimo esordio in maglia blucerchiata dello scorso turno di campionato. Sampdoria, la formazione di D’Aversa per il Torino. FORMAZIONE ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Sampdoria Torino Le pagelle dei protagonisti del ...