Napoli – Giocatori in scadenza e rosso in bilancio | avvertiti i primi scricchiolii

(Di sabato 15 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport –inine k.o in Coppa Italia: “Il problema in primavera potrà diventare anche quello della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

La Gazzetta dello Sport -: bilancio in perdita, Aurelio De Laurentiis lascerà andare in scadenza 5. Si potrebbe concretizzare l'addio di Dries Mertens. Aurelio De Laurentiis è obbligato a fare i conti con una ...E allora al di là di quello che succederà con Mertens - se accetterà una decurtazione o preferirà chiudere dopo 9 anni con il- ci sarà comunque un parcoda integrare e potenziare ...Il Napoli sul calciomercato segue Fabiano Parisi esterno sinistro di difesa dell'Empoli: valutazione dieci milioni di euro.La Gazzetta dello Sport analizza la situazione nello spogliatoio del Napoli: "Con cinque giocatori in scadenza e due in prestito secco - Anguissa e Tuanzebe, entrambi arrivati dalla Premier - il probl ...