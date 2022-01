La guerra dei dati e l’illusione del controllo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Le decisioni del Governo si basano solo sui”. Mario Draghi ha ripetuto più volte, nelle sue conferenze stampa, questa affermazione. In questi giorni ha preso vita un vivace dibattito su quali e quantisulla pandemia pubblicare, e con che cadenza. Nel mentre, le Regioni e il Governo discutono su come conteggiare i casi Covid, per esempio includendo o no i ricoverati asintomatici, alterando così nei fatti le soglie con cui scattano le restrizioni. È in corso, insomma, un ampio dibattito sui: sul loro utilizzo e talora anche sulla loro natura. Perché? I, i numeri, sono generalmente considerati come elementi asettici, neutrali, e come conseguenza è diffusa la convinzione che più siano meglio è. Per questo, per esempio, Draghi ci tiene a sottolineare di basare su di essi le scelte del suo Governo: ...