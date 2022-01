Jeremy Renner: "Robert Downey Jr. voleva far fuori Chris Hemsworth perché troppo bello" (Di sabato 15 gennaio 2022) La star di Hawkeye Jeremy Renner racconta un simpatico aneddoto dal set di The Avengers con protagonisti Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Jeremy Renner avrà anche ottenuto una serie tutta sua, ma ricorda sempre con piacere i tempi di The Avengers e quante ne combinavano sul set lui e i colleghi. Ad esempio, sapevate che Robert Downey Jr. stava pianificando di far fuori Chris Hemsworth perché troppo bello? Beh, ovviamente si scherza, ma immaginatevi la scena... "Stavamo tutti girando sul set con i costumi appena indossati, e sembrava un po' Halloween. Eravamo così entusiasti, ma allo stesso tempi ci sentivamo un po' ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 gennaio 2022) La star di Hawkeyeracconta un simpatico aneddoto dal set di The Avengers con protagonistiJr. eavrà anche ottenuto una serie tutta sua, ma ricorda sempre con piacere i tempi di The Avengers e quante ne combinavano sul set lui e i colleghi. Ad esempio, sapevate cheJr. stava pianificando di far? Beh, ovviamente si scherza, ma immaginatevi la scena... "Stavamo tutti girando sul set con i costumi appena indossati, e sembrava un po' Halloween. Eravamo così entusiasti, ma allo stesso tempi ci sentivamo un po' ...

