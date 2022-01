Isola dei Famosi 2022: compagno di una vippona verso il cast (Di sabato 15 gennaio 2022) La produzione de L’Isola dei Famosi quest’anno avrebbe messo gli occhi sui compagni di due vipponi dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La prima è l’ex olimpionica Olga Plachina, compagna di Aldo Montano, mentre il secondo sarebbe Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro. A svelare il nome dell’ex calciatore e dirigente sportivo è stato Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi. Qualora l’indiscrezione dovesse diventare certezza sarebbe per Lorenzo Amoruso il terzo reality show dopo aver partecipato nel 2018 a Celebrity MasterChef e nel 2020 a Temptation Island in coppia proprio con Manila Nazzaro. Ed è subito.. E ALLORA?! L’Isola dei Famosi 2022 La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi Olga Plachina, olimpionica Casa ... Leggi su biccy (Di sabato 15 gennaio 2022) La produzione de L’deiquest’anno avrebbe messo gli occhi sui compagni di due vipponi dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La prima è l’ex olimpionica Olga Plachina, compagna di Aldo Montano, mentre il secondo sarebbe Lorenzo Amoruso,di Manila Nazzaro. A svelare il nome dell’ex calciatore e dirigente sportivo è stato Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi. Qualora l’indiscrezione dovesse diventare certezza sarebbe per Lorenzo Amoruso il terzo reality show dopo aver partecipato nel 2018 a Celebrity MasterChef e nel 2020 a Temptation Island in coppia proprio con Manila Nazzaro. Ed è subito.. E ALLORA?! L’deiLa lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi Olga Plachina, olimpionica Casa ...

