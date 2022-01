Il monito di Roland Barthes | diffidare dei grandi uomini che non scrivono bene

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 gennaio 2022) I francesi hanno sempre considerato i loro scrittori (non dico i loro intellettuali) come persone in gamba”, scrivenel 1959. Questa frase è ancora vera oggi. Quello che spesso salta agli occhi della capacità analitica diè il saper vedere il proprio paese e le sue dinamiche, i suoi gusti, da una certa distanza. E’ quasi come se fosse uno straniero, un infiltrato, una spia, nonostante passi quasi tutta la vita, dai nove anni in poi, tra il V e il VI arrondissement di Parigi, zona ad altissima concentrazione di studenti, cinema, librerie, esistenzialisti che fumano. Il suo liceo è il cinquecentesco Louis-le-Grand, da secoli scuderia nazionale di penne e menti (Sade, Voltaire, Diderot…) in competizione con il settecentesco Henry IV (Foucault, Deleuze, Macron…). E’ al lycée che scrive, negli anni 30, da ragazzo, uno ...