Grande Fratello Vip, Delia e Soleil sul piede di guerra: ‘Falsa’ ‘Squallida’ (Di sabato 15 gennaio 2022) La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa in prima serata venerdì 14 gennaio su Canale 5, ha deliziato i telespettatori con tantissimi colpi di scena e tensioni emotive. L’ingresso di Delia Duran ha scombussolato gli equilibri raggiunti in questi mesi nella Casa più spiata d’Italia. L’incontro tra Delia e Soleil Sorge resterà indelebile nella memoria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 3, le anticipazioni della seconda puntata. Le novità sull’ingresso della Del Santo Alfonso Signorini a CR4: ”Il litigio tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non c’entrava nulla con il GF Vip” Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 15 gennaio 2022) La puntata delVip trasmessa in prima serata venerdì 14 gennaio su Canale 5, ha deliziato i telespettatori con tantissimi colpi di scena e tensioni emotive. L’ingresso diDuran ha scombussolato gli equilibri raggiunti in questi mesi nella Casa più spiata d’Italia. L’incontro traSorge resterà indelebile nella memoria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Vip 3, le anticipazioni della seconda puntata. Le novità sull’ingresso della Del Santo Alfonso Signorini a CR4: ”Il litigio tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non c’entrava nulla con il GF Vip”16, le anticipazioni della casa ...

Advertising

TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - anna_rattenni : RT @Morena_3v: Miriana tu non sei la più falsa e cattiva di questa edizione ma tutte le edizioni del grande fratello semicit. #GFvip - ryoosha_30 : RT @TvTalk_Rai: Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtube, Tik t… -