Covid, il tasso di positività è in calo al 14,8%. I DATI (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo il bollettino del 15 gennaio si sono registrati 180.426 casi in 24 ore, rilevati su 1.217.830 tamponi. Sul fronte delle ospedalizzazioni, è in lieve discesa l'occupazione delle terapie intensive (1.677, -2) mentre crescono i ricoveri ordinari (18.370, +351), ma gli ospedali reggono

