Il tecnico granata: "Sono molto soddisfatto di come gioca la squadra" GENOVA - "Penso che la Vittoria di oggi sia strameritata. abbiamo dominato, abbiamo creato tante palle gol e sarebbe stato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juric Calcio: D'Aversa 'Il Torino ha sfruttato meglio le occasioni' Però è ben allenato, si vede che veniva da una squadra di Juric". Adesso per la Sampdoria c'è il match di Coppa Italia con la Juventus, poi il derby con lo Spezia in campionato. "Bisognerà fare delle ...

Calcio: Juric 'Vittoria strameritata, abbiamo dominato' Lavora tantissimo, si mette sempre dopo l'allenamento a provare i cross, ne fa 30 con il destro e 30 con il sinistro" racconta Juric. . gve/glb/red 15 - Gen - 22 17:53 15 gennaio 2022

Da Juric a Bilic, da De Gea a Ramos: quanti metallari nel mondo del calcio La Gazzetta dello Sport Ivan Juric inizia a intravedere il Torino del futuro "La società non ha potere economico di fare acquisti come Fiorentina o Atalanta, sono stati anni difficili a livello economico, ma possiamo mettere dei giovani di prospettiva".

Il Toro espugna Marassi con l’ex Praet, Samp all’inferno Il più classico dei gol dell'ex, firmato da Praet, consente al Torino di imporsi per 2-1 in rimonta in casa della Sampdoria e confermarsi una delle squadre ...

