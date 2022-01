Autostrada A11 | chiusure notturnas della stazione di Prato Est

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione agli impianti elettrici, in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa ladiest, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alladiovest L'articolo proviene da Firenze Post.

