Andrea Iannone, a Verissimo: in che rapporti è con Belen e la De Lellis? (Di sabato 15 gennaio 2022) Spesso al centro del gossip per le sue storie d’amore, Andrea Iannone è tornato sul piccolo schermo per raccontarsi ai microfoni di Verissimo. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, il motociclista non ha parlato solo della sospensione di 4 per doping data dal Tribunale Arbitrale dello Sport, ma anche delle sue relazioni passate. Iannone è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Spesso al centro del gossip per le sue storie d’amore,è tornato sul piccolo schermo per raccontarsi ai microfoni di. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, il motociclista non ha parlato solo della sospensione di 4 per doping data dal Tribunale Arbitrale dello Sport, ma anche delle sue relazioni passate.è L'articolo

Advertising

zazoomblog : Andrea Iannone: incidente Misano ritiro carriera cosa fa oggi corre ancora quando torna in pista Instagram -… - tuttopuntotv : Andrea Iannone si confessa a Verissimo: i suoi amori con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, il dolore per la sente… - clubdoria46 : Andrea #Iannone: cos'ho fatto per #Belen #Rodriguez - zazoomblog : Andrea Iannone: incidente Misano ritiro carriera cosa fa oggi corre ancora quando torna in pista Instagram -… -