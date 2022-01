Addio al Libor | il falso tasso dei mutui |  scompare un punto di riferimento della finanza mondiale

Advertising

ParliamoDiNews : Addio al Libor. Fine delle truffe sui tassi interbancari? - - ForexOnlineMeIt : Addio al Libor. Fine delle truffe sui tassi interbancari? - -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Libor

FIRSTonline

+x%" diviene presto un elemento familiare per chiunque si trovi a chiedere soldi a una banca. In breve tempo l'invenzione del magnate greco diviene lo standard di riferimento per la finanza ...Dopo lo scandalo scoppiato a Londra che riguardava il, fu la volta dell'Euribor, l'equivalente delper la zona euro. L'Euribor era fissato dalle banche, organizzate nella Federazione ...Arriva al capolinea la complessa riforma che ha mandato in soffitta il Libor. A partire dal 31 dicembre scorso la Ice Benchmark Administration ha cessato infatti la pubblicazione di tutti i tassi Libo ...Livorno: tragedia in via Pannocchia, dove abitava. Nato a Enna, si era da tempo trasferito in città e aiutava l'associazione ...