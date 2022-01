Trent’anni di Tg5 | spigliato e moderno come la Rai non sapeva più essere

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Per i nostri standard di allora era tutto molto “Cnn”. Il tailleur di Cesara Buonamici, il sorriso di Sposini, lo stile “caricatissimo e incalzante” di Mentana. Appoggiati al desk, disinvolti, rilassati, molto giovani. Nella foto d’epoca postata dal direttore su Instagram manca solo il tazzone di caffè americano in mano. Un contrasto abissale con l’immaginario parastatale della Rai,per quello scintillante, freschissimo giallo-limone della giacca pop di Cristina Parodi, impensabile addosso a Bruno Vespa. Era il 13 gennaio 1992. Nulla sarebbe stato piùprima. Velocità, rapidità, scioltezza furono subito il marchio di fabbrica di un tg che, per rimarcare la sua distanza da Roma, puntava più sulla cronaca e meno sulle liturgie della politica. “Un tg ansiogeno”, diceva Sandro Curzi riferendosi alla conduzione a mitraglia di Mentana, ma ...