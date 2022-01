Tragedia a Maiori | Carlo Apicella muore inghiottito dalla vasca irrigua

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il cane cade in unanella sua proprietà. Lui,di 70 anni, tenta di salvarlo ma la “di 45 metri cubi” lo inghiotte. I Vigili del Fuoco ne hanno estratto il corpo senza vita. Laè accaduta a. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 15.52 in via Montagnella, nel podere di proprietà dello sfortunatissimo. “Il decesso è stato certificato dal personale del 118 intervenuto sul posto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E' la tragedia avvenuta questo pomeriggio a #Maiori, in Costiera Amalfitana, dove un pensionato, Carlo Apicella, 71 anni e' morto per annegamento ...
Tragedia a Maiori, dove un uomo è morto per salvare il suo amato cagnolino. L'animale, infatti, era finito nella peschiera del suo giardino in località Castello.