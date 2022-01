Solofra, auto in fiamme nella notte: indagini in corso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per un principio d’incendio divampato questa notte a Solofra.Le fiamme hanno interessato principalmente il vano motore di una Jeep Renegade, parcheggiata in via Cigliano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono inaccertamenti da parte dei Carabinieri per un principio d’incendio divampato questa.Lehanno interessato principalmente il vano motore di una Jeep Renegade, parcheggiata in via Cigliano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

