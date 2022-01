Soleil Sorge | “notte” a luci rosse | “A livelli di follia” VIDEO

Leggi su specialmag

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Unainfuocata quella vissuta dadentro la casa del GF VIP. Confessa tutto a Sophie Codegoni, la reazione è incredibiledi fuoco per lei (Youtube)Si sa, all’interno della casa del GF VIP è difficile placare i bollenti spiriti. Soprattutto dopo quasi quattro mesi di isolamento, gli istinti naturali tornano a galla e si fanno sentire, forti e chiari. E’ quanto è successo nella, che si è trovata proprio faccia a faccia con i suoi desideri più profondi. Non riesce a tenerlo per sé e lo confessa a Sophie Codegoni, che rimane stupita di tutto ciò. Leggi anche >>> “Li porta via dal GF VIP!”: triplo colpaccio Barbara D’Urso, “furto” ad Alfonso Signorini...