Signal è il primo ad effettuare transazioni in criptovalute | ora scambiare denaro virtuale è semplicissimo

(Di venerdì 14 gennaio 2022)potrebbe rivoluzionare il mondo delle applicazioni di messaggistica. La popolare app, divenuta famosa soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, ha infatti deciso di aprirsi alle. Si tratta di fatto della prima applicazione del settore a permettere lecon la moneta, moneta che ormai sta spopolando sempre di più nel mondo della finanza e non solo., 14/1/2022 – Computermagazine.itLa novità è stata introdotta poche settimane fa, precisamente dallo scorso mese di novembre, e l’azienda ha deciso di permettere la possibilità di inviare oppure ricevere delsotto forma di, tramite appunto la stessa applicazione di messaggistica. La moneta che viene supportata dall’app si chiama MobileCoin, “moneta telefonica” di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Signal primo

Computer Magazine

Sta avendo visibilità la notizia secondo cui l'esercito elvetico, a partire dalgiorno di questo 2022 , ha scelto l'applicazione svizzera Threema per lo scambio di ... Telegram o, tanto per ...... l'installazione interattiva diCreative Living Forest , sulla necessità della transizione green delle città. Infine gli artisti di Quiet Ensemble sono presenti con Hypercosmo , il loro...Signal è la piattaforma di messaggistica istantanea che ha come peculiarità principale l'attenzione alla privacy dei suoi utenti. La stessa pi ...Il Co-fondatore di WhatsApp Brian Acton è stato nominato ceo ad interim di Signal dopo le dimissioni dell'ad Moxie Marlinspike ...