Quirinale | Clemente Mastella al Pd | Scegliete Gianni Letta

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il sindaco di Benevento e più volte ministrorivolgendosi, nel corso di “L’Aria che tira” su La7, a Stefano Bonaccini, esponente del Partito democratico e presidente della regione Emilia-Romagna, ha affermato: “Ho eletto cinque presidenti della Repubblica, Mattarella ha detto di no.che non mi pare divisivo, ma nongiovane. Purtroppo per voi un vostro non ci sta”. Il riferimento è a, giornalista e storico consigliere di Silvio Berlusconi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Clemente

"Scegliete Letta che non mi pare divisivo, ma non Letta giovane". Così Clemente Mastella a "L'Aria che tira" su La7 ...
La partita per il Quirinale è cominciata. Adesso le cheerleader dei diversi schieramenti devono lasciare il campo alle giocate che contano. Il ...