Piazza Affari in rosso, male l'accoppiata Enel-Generali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Chiusura di settimana in rosso per le borse europee. Nel giorno in cui la stagione delle trimestrali a Wall Street è iniziata con il piede giusto (JPMorgan, Citi e Wells Fargo hanno tutti presentato numeri migliori delle stime), i listini azionari sulle due sponde dell'Atlantico sono stati colpiti dalle vendite. Il timore degli operatori è che la nuova variante finisca per accentuare le pressioni rialziste sui prezzi costringendo le banche centrali ad una frenata più vigorosa del previsto. L'ultimo dato relativo gli Stati Uniti ha evidenziato un incremento dei prezzi su base annua di ben 7 punti percentuali. Sul Ftse Mib, che ha terminato l'ottava in calo dell'1,44% a 27.443,94 punti, spiccano le vendite su Enel (-2,21%), spinta al ribasso dal tonfo registrato a Parigi registrato da EDF (-14,59%), dopo l'annuncio che le misure del governo francese ...

