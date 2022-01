Peste suina: stop a caccia (tranne quella selettiva) in 114 Comuni tra Piemonte e Liguria (Di venerdì 14 gennaio 2022) È divieto per ogni attività venatoria (salvo la caccia selettiva al cinghiale) nella zona stabilita come infetta da Peste suina africana: 114 Comuni di cui 78 in Piemonte e 36 in Liguria. La decisione è stata presa dopo i casi riscontrati di recente in un esemplare di ungulato nel comune di Ovada (Alessandria) e in due carcasse di cinghiale nel comune di Fraconalto (Alessandria) e in quello di Isola del Cantone (Genova). È quanto dispone l’ordinanza congiunta emanata stasera dai ministri della Salute Roberto Speranza e delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. La caccia selettiva al cinghiale - viene precisato dal provvedimento - viene ammessa in quanto strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) È divieto per ogni attività venatoria (salvo laal cinghiale) nella zona stabilita come infetta daafricana: 114di cui 78 ine 36 in. La decisione è stata presa dopo i casi riscontrati di recente in un esemplare di ungulato nel comune di Ovada (Alessandria) e in due carcasse di cinghiale nel comune di Fraconalto (Alessandria) e in quello di Isola del Cantone (Genova). È quanto dispone l’ordinanza congiunta emanata stasera dai ministri della Salute Roberto Speranza e delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Laal cinghiale - viene precisato dal provvedimento - viene ammessa in quanto strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di ...

