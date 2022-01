Per Giovinco probabile nuova avventura in MLS (Di venerdì 14 gennaio 2022) nuova avventura in MLS per Giovinco? Il Portland pensa al trequartista ex Parma e Juve, attualmente svincolato Sebastian Giovinco, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Al Hilal in Arabia Saudita, potrebbe ripartire dalla MLS. Il Portland avrebbe mostrato interesse verso l’ex trequartista di Juventus e Parma, e nei prossimi giorni potrebbe anche offrirgli un contratto. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)in MLS per? Il Portland pensa al trequartista ex Parma e Juve, attualmente svincolato Sebastian, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Al Hilal in Arabia Saudita, potrebbe ripartire dalla MLS. Il Portland avrebbe mostrato interesse verso l’ex trequartista di Juventus e Parma, e nei prossimi giorni potrebbe anche offrirgli un contratto. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Possibile ritorno in MLS per Giovinco: su di lui il Portland Timbers - Ilovepalermocalcio - TorontoFCasn : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Possibile approccio dei @TimbersFC per riportare Sebastian #Giovinco in #MLS dopo l'esperienza al @TorontoFC… - DiMarzio : #Calciomercato | Possibile approccio dei @TimbersFC per riportare Sebastian #Giovinco in #MLS dopo l'esperienza al… - Pasky973 : @giogio44334127 Come successe con #giovinco e tanti altri talenti... #miccoli... uno vede il talento e ci mette il… - ColucciLc : RT @Tarantonews24: ???LE PAROLE DEL DIRETTORE. 'Non ci sono trattative per Giovinco, vogliamo trattenerlo.' Queste le parole di Francesco Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Giovinco Calciomercato, tutte le trattative: Lazio su Nuno Tavares, Lapadula piace al Cagliari Roma, 13 gennaio 2022 - Si fermano le voci di un possibile ritorno di Sebastian Giovinco nel calcio italiano. L'ex stella di Parma e Juventus aveva sottolineato la volontà di ritornare in patria per giocare le ultime stagioni della sua carriera. Non c'è stata nessuna offerta ...

"Faremo di tutto per farlo sentire a casa". I retroscena dell'affare Insigne - Toronto: il contatto a Capodanno, l' ammissione di Lorenzo e la garanzia ... ...esperienza avuta con Sebastian Giovinco , Toronto è pronta ad accogliere un altro 'emigrante' dall' Italia : Insigne non sarà solo, con lui ci sarà anche la moglie Genny ed i figli. Ma anche per loro ...

Per Giovinco probabile nuova avventura in MLS Calcio News 24 Juve, il gol del giorno lo firma Giovinco VIDEO Attraverso i propri canali social, la Juventus ha condiviso il video del gol del giorno. Oggi è il turno di Sebastian Giovinco e della rete nel 3 a 0 con ...

Per Giovinco probabile nuova avventura in MLS Ascolta la versione audio dell'articolo Nuova avventura in MLS per Giovinco? Il Portland pensa al trequartista ex Parma e Juve, attualmente svincolato Sebastian Giovinco, attualmente svincolato dopo l ...

Roma, 13 gennaio 2022 - Si fermano le voci di un possibile ritorno di Sebastiannel calcio italiano. L'ex stella di Parma e Juventus aveva sottolineato la volontà di ritornare in patriagiocare le ultime stagioni della sua carriera. Non c'è stata nessuna offerta ......esperienza avuta con Sebastian, Toronto è pronta ad accogliere un altro 'emigrante' dall' Italia : Insigne non sarà solo, con lui ci sarà anche la moglie Genny ed i figli. Ma ancheloro ...Attraverso i propri canali social, la Juventus ha condiviso il video del gol del giorno. Oggi è il turno di Sebastian Giovinco e della rete nel 3 a 0 con ...Ascolta la versione audio dell'articolo Nuova avventura in MLS per Giovinco? Il Portland pensa al trequartista ex Parma e Juve, attualmente svincolato Sebastian Giovinco, attualmente svincolato dopo l ...